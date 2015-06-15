FACUA Málaga imparte una conferencia sobre el TTIP, Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión
Tendrá lugar el miércoles 17 de junio a las 20.00 horas en el salón de actos de El Ateneo de Málaga.
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Málaga-15/06/2015
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FACUA Málaga imparte este miércoles 17 de junio a las 20.00 en el salón de actos de El Ateneo de la capital, situado en la calle compañía 2, una conferencia sobre el TTIP, Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP, por sus siglas en ingl