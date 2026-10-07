FACUA Málaga informa sobre herramientas antifraude y consumo responsable en centros de adultos e institutos
La asociación pone en marcha un nuevo ciclo formativo orientado a que los ciudadanos conozcan mejor sus derechos. Los colectivos interesados en participar en estos proyectos sólo tienen que contactar con ella.
FACUA.org
Málaga-07/10/2026
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FACUA Málaga ha puesto en marcha diferentes proyectos formativos dirigidos a Centros de Educación de Adultos y también a jóvenes en Institutos de Educación Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos de la capital malagueña.
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