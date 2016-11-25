FACUA Málaga logra que Tráfico anule una multa impuesta a una usuaria por haberla confundido con otra
La Guardia Civil se equivocó al identificar a la conductora de un vehículo al que detuvo por exceso de velocidad. El coche pertenecía a la Secretaría de Estado para la Seguridad, que admitió el fallo.
FACUA.org
Málaga-25/11/2016
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La Guardia Civil no identificó correctamente a la conductora del vehículo infractor. | Imagen: flickr.com/copsadmirer (CC BY-NC-ND 2.0).
FACUA Málaga ha conseguido que la Jefatura Provincial de Tráfico de Córdoba anule una multa de 300 euros con la que fue sancionada una conductora por una infracción que en realidad no había cometido.
A Soledad A.S., socia de FACUA M&aacut