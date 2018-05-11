FACUA Málaga participa en la XI Muestra de la Cooperación Internacional y las Migraciones
En el evento, que tiene lugar los días 11, 12 y 13 de mayo en el Paseo del Parque de la capital andaluza, la asociación mostrará su actividad de divulgación y fomento del consumo responsable.
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Málaga-11/05/2018
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FACUA Málaga participa en la XI Muestra de la Cooperación Internacional y las Migraciones que comienza este viernes 11 de mayo y se prolongará hasta el domingo 13. La asociación mostrará a los asistentes su actividad de divulgación y fomento del consumo r