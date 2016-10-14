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FACUA Málaga pone en marcha su programa 'Telecomunicaciones seguras para tod@s' en la capital

La asociación pretende formar a los usuarios para evitar que sean víctimas de los principales abusos en la contratación y prestación de servicios de telecomunicaciones por parte de las grandes empresas.

FACUA.org
Málaga-14/10/2016
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FACUA Málaga ha puesto en marcha el programa Telecomunicaciones seguras para tod@s. Dirigido a sectores vulnerables de la población en la capital malagueña, con él la asociación se marca el objetivo de evitar que los participantes sean víctimas d

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