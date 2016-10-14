FACUA Málaga pone en marcha su programa 'Telecomunicaciones seguras para tod@s' en la capital
La asociación pretende formar a los usuarios para evitar que sean víctimas de los principales abusos en la contratación y prestación de servicios de telecomunicaciones por parte de las grandes empresas.
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Málaga-14/10/2016
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José Luis Sánchez, miembro de FACUA Málaga, durante una de las actividades programadas. | Imagen: FACUA Málaga.
FACUA Málaga ha puesto en marcha el programa Telecomunicaciones seguras para tod@s. Dirigido a sectores vulnerables de la población en la capital malagueña, con él la asociación se marca el objetivo de evitar que los participantes sean víctimas d