FACUA Málaga renueva su Junta Directiva en su 33ª Asamblea General de socios
La asociación evaluará el balance económico y actividades de 2015 y aprobará el presupuesto y plan de actividades para 2016.
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Málaga-07/03/2016
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FACUA Málaga celebrará su 33ª Asamblea General de socios el próximo jueves, 10 de marzo. | Imagen: flickr.com/daniel-lopez (CC BY-NC 2.0).
FACUA Málaga celebra el próximo jueves, 10 de marzo, su 33ª Asamblea General de socios, en la que está previsto renovar la Junta Directiva. La Asamblea General se celebrará en la Sala Archivo del Centro Cultural Provincial Mª Victoria Atencia de la Diputaci&o