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FACUA Málaga renueva su Junta Directiva en su 33ª Asamblea General de socios

La asociación evaluará el balance económico y actividades de 2015 y aprobará el presupuesto y plan de actividades para 2016.

FACUA.org
Málaga-07/03/2016
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FACUA Málaga celebra el próximo jueves, 10 de marzo, su 33ª Asamblea General de socios, en la que está previsto renovar la Junta Directiva. La Asamblea General se celebrará en la Sala Archivo del Centro Cultural Provincial Mª Victoria Atencia de la Diputaci&o

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