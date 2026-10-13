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FACUA Málaga se une a la 'Declaración por nuestras playas y unos saneamientos del siglo XXI' junto a casi una treintena de organizaciones

La deficiente situación de la red de saneamiento en la ciudad contrasta con el 104% de subida de precios en los últimos dos años.

FACUA.org
Málaga-13/10/2026
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FACUA Málaga, junto a casi una treintena de organizaciones sociales malagueñas, han presentado hoy la Declaración por nuestras playas y unos saneamientos del siglo XXI, por la que se comprometen y exigen medidas que den solución a la inaceptable situación de l

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