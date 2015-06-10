FACUA Málaga solicita a los nuevos grupos municipales que expliquen su plan sobre la tarifa del agua
El nuevo sistema de precios puesto en marcha en 2013 supuso un tarifazo para los consumidores, que quedó evidenciado cuando Emasa cerró el año 2014 superando en tres millones la facturación estimada a pesar de las compensaciones aprobadas tras la presión social.
FACUA.org
Málaga-10/06/2015
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FACUA Málaga solicita a los nuevos grupos municipales en el Ayuntamiento de la capital malagueña que expliquen su plan de futuro sobre la tarifa del agua y propicien acuerdos sobre la posterior acción del gobierno.