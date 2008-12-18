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FACUA mantiene encuentros con organizaciones de consumidores de Austria, Eslovaquia y Hungría

En noviembre y diciembre han tenido lugar reuniones en Viena, Bratislava y Budapest dentro del programa de expansión de las relaciones de colaboración de FACUA con asociaciones europeas.

FACUA.org
Europa-18/12/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ha mantenido una serie de encuentros con asociaciones de Austria, Eslovaquia y Hungría en el marco de la expansión de sus relaciones de colaboración con organizaciones de consumidores europeas.

Austria

El pasado 25 de

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