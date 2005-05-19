FACUA muestra su satisfacción después de que el Senado haya tomado en consideración una proposición de Ley para acabar con el canon en los CDs y DVDs vírgenes
La iniciativa del PP salió adelante con el ajustado margen de un sólo voto y ahora será tramitada en el Congreso.
FACUA.org
España-19/05/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) muestra su satisfacción, aunque contenida dado el ajustado margen de un sólo voto, después de que el Senado haya aprobado la toma en consideración de una proposición de Ley realizada por el PP que pid