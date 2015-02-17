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FACUA ofrece a los afectados por el cierre de Corporación Dermoestética un formulario de reclamación

Quienes tengan un crédito pendiente para un tratamiento que no ha recibido tienen un mes para presentar la documentación ante la administración concursal y poder recuperar su dinero.

FACUA.org
España-17/02/2015
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FACUA-Consumidores en Acción ha puesto a disposición de los consumidores afectados por el cierre de Corporación Dermoestética un formulario para poder reclamar ante la administración concursal la devolución del dinero que hayan pagado por tratamientos que

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