FACUA pide a Cataluña que multe a Ryanair por el ataque racista y xenófobo en un vuelo de El Prat
La asociación presenta una denuncia ante la Agencia Catalana de Consumo. El agresor llamó "negra y fea perra" a una mujer de 77 años y en lugar de expulsarlo o cambiarlo de asiento la aerolínea la movió a ella.
FACUA.org
España-23/10/2018
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Imágenes del vídeo subido por un pasajero a Youtube.
FACUA-Consumidores en Acción ha interpuesto una denuncia contra Ryanair ante la Agencia Catalana del Consumo por el ataque racista y xenófobo que sufrió una usuaria en un avión en el aeropuerto de El Prat. La asociación espera que la compañía a&eac