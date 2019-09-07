FACUA pide a la Junta que aclare cuándo se hicieron las últimas inspecciones a Sabores de Paterna
Recuerda al presidente Moreno Bonilla que "para empujar todos en la misma dirección, es necesario que todos lo hagamos en la dirección correcta".
FACUA.org
Andalucía-07/09/2019
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