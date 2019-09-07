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FACUA pide a la Junta que aclare cuándo se hicieron las últimas inspecciones a Sabores de Paterna

Recuerda al presidente Moreno Bonilla que "para empujar todos en la misma dirección, es necesario que todos lo hagamos en la dirección correcta".

FACUA.org
Andalucía-07/09/2019
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FACUA-Consumidores en Acción pide a la Junta de Andalucía que aclare cuándo se hicieron las últimas inspecciones a Sabores de Paterna por parte de la autoridad sanitaria autonómica, en qué consistieron y cuál es el nivel de riesgo en el que est&aac

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