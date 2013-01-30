FACUA pide a Sanidad que tome medidas ante la subida del precio de los medicamentos desfinanciados
La ministra Ana Mato se comprometió a controlar las "subidas excesivas" de los fármacos afectados si éstas finalmente se producían, como alertó FACUA.
FACUA.org
España-30/01/2013
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FACUA-Consumidores en Acción pide a la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, que tome medidas ante las subidas de precio de un 50% de media en los medicamentos desfinanciados por el Gobierno desde el pasado mes de septiembre.
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