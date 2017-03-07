Nuestras accionesTras la denuncia que la asociación presentó hace un año

FACUA pide al Ayuntamiento de Madrid que agilice el expediente a Seatwave pese a las trabas de la empresa

El Instituto Municipal de Consumo acusa a la web de reventa de declarar un domicilio que dejó hace años, renegar de Ticketmaster pese a los vínculos con ésta y de "deficiencias" en su política de privacidad.

FACUA.org
España-07/03/2017
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FACUA-Consumidores en Acción reclama al Ayuntamiento de Madrid que agilice la investigación que mantiene abierta a la web de reventa de entradas Seatwave, vinculada a Ticketmaster, pese a las trabas que la empresa está poniendo durante la misma, según detalla el consis

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