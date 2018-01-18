FACUA pide al Consistorio de Oviedo que cambie la forma de acceso a eventos que promueva en el Campoamor
Personas interesadas en asistir a los espectáculos fomentados por el Ayuntamiento de la ciudad han tenido que hacer largas colas en la puerta del recinto mucho tiempo sin saber si finalmente podrían entrar.
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Asturias-18/01/2018
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FACUA exige al Ayuntamiento de Oviedo que cambio el sistema para acceder a los espectáculos que fomenta en el Teatro Campoamor. | Imagen: Europa Press.
FACUA-Consumidores en Acción exige al Ayuntamiento de Oviedo que modifique el sistema para acceder a los espectáculos promovidos por el consistorio que se celebran en el Teatro Campoamor.
La asociación ha tenido constancia por su delegación territorial en el Pri