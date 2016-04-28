FACUA pide al Gobierno cántabro que aclare cuándo abrirán las piscinas municipales
La asociación reclama que se desbloquee la situación de las instalaciones, construidas en 2012 en varias localidades, como prometió en diciembre la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
FACUA.org
Cantabria-28/04/2016
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FACUA-Consumidores en Acción ha remitido un escrito a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria pidiendo a dicho organismo que aclare cuándo piensa abrir las piscinas cubiertas municipales construidas en distintas localidades de la Comunid