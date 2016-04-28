Nuestras accionesTras varios años sin inaugurarse

FACUA pide al Gobierno cántabro que aclare cuándo abrirán las piscinas municipales

La asociación reclama que se desbloquee la situación de las instalaciones, construidas en 2012 en varias localidades, como prometió en diciembre la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.

FACUA.org
Cantabria-28/04/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción ha remitido un escrito a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria pidiendo a dicho organismo que aclare cuándo piensa abrir las piscinas cubiertas municipales construidas en distintas localidades de la Comunid

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos