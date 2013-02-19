FACUA pide al Gobierno y las comunidades autónomas que investiguen las irregularidades de Orizonia
Recomienda a los usuarios solicitar al prestador del servicio el compromiso por escrito de que van a efectuar las condiciones contratadas y evitar así encontrarse en el destino sin hotel o viaje porque la compañía no ha gestionado o abonado las reservas.
FACUA.org
España-19/02/2013
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FACUA-Consumidores en Acción solicita a las autoridades competentes que abran una investigación y tomen medidas para defender los derechos de los usuarios ante las graves irregularidades en las que están incurriendo Orizonia y otras empresas del grupo turístico. Adem&a