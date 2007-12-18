FACUA pide al Gobierno y los partidos políticos que "asuman la voz de los ciudadanos en contra del canon"
Considera que es "un sistema de remuneración injusto, arbitrario y obsoleto que tiene que desaparecer".
FACUA.org
España-18/12/2007
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El portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, ha pedido al Gobierno y los partidos políticos que «asuman la voz de los ciudadanos en contra del canon».
El canon es «un sistema de remuneración injusto, arbitrario y obsoleto