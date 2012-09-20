Nuestras accionesAdulteración mortal con metanol

FACUA pide que se retiren del mercado licores con más de 20º de la República Checa

Recomienda no consumir estas bebidas ante la existencia de una red dedicada a la adulteración que ha provocado ya cerca de 30 muertes.

FACUA.org
Europa-20/09/2012
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Ante la existencia de una red dedicada a la adulteración con metanol que ha provocado cerca de una treintena de muertes desde comienzos de septiembre, FACUA-Consumidores en Acción recomienda no consumir bebidas alcohólicas de más de 20 grados fabricadas en la Rep&uacut

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