FACUA pide que se retiren del mercado licores con más de 20º de la República Checa
Recomienda no consumir estas bebidas ante la existencia de una red dedicada a la adulteración que ha provocado ya cerca de 30 muertes.
FACUA.org
Europa-20/09/2012
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A las cerca de treinta muertes que se han producido ya se suman decenas de hospitalizados en la República Checa, Polonia y Eslovaquia.
Ante la existencia de una red dedicada a la adulteración con metanol que ha provocado cerca de una treintena de muertes desde comienzos de septiembre, FACUA-Consumidores en Acción recomienda no consumir bebidas alcohólicas de más de 20 grados fabricadas en la Rep&uacut