Nuestras accionesEl CGPJ y el Ministerio de Justicia deben intervenir

FACUA pide una investigación sobre los procedimientos de designación de administradores concursales

Según publica 'eldiario.es', hay jueces que eligen a dedo a abogados que patrocinan sus congresos para gestionar empresas en quiebra.

FACUA.org
España-23/08/2013
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FACUA-Consumidores en Acción reclama una investigación sobre los procedimientos de designación de los administradores concursales de las empresas declaradas en quiebra.

La asociación considera que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de J

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