FACUA publica su 'Memoria 2017', un año en el que superó los 220.000 asociados
El 72% de sus ingresos provino de las cuotas de sus socios. Atendió un total de 86.847 consultas y reclamaciones.
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España-04/05/2018
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FACUA-Consumidores en Acción finalizó el año pasado superando los 220.000 socios de pleno derecho y adheridos en el conjunto del territorio nacional. Éste es uno de los datos que aporta su memoria de 2017, en el que aumentó en 27.202 miembros.
La Memo