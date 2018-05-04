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FACUA publica su 'Memoria 2017', un año en el que superó los 220.000 asociados

El 72% de sus ingresos provino de las cuotas de sus socios. Atendió un total de 86.847 consultas y reclamaciones.

FACUA.org
España-04/05/2018
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FACUA-Consumidores en Acción finalizó el año pasado superando los 220.000 socios de pleno derecho y adheridos en el conjunto del territorio nacional. Éste es uno de los datos que aporta su memoria de 2017, en el que aumentó en 27.202 miembros.

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