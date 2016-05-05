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FACUA rechaza el TTIP por pretender eliminar la protección de los consumidores y derechos ciudadanos

Los documentos filtrados de la negociación entre EE UU y la UE confirman que con la excusa de un acuerdo de comercio se rebajarán estándares y se restará soberanía a los gobiernos locales y nacionales.

FACUA.org
Europa-05/05/2016
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FACUA-Consumidores en Acción vuelve a mostrar su más rotundo rechazo al Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP, por sus siglas en inglés), que negocian en secreto la Unión Europea (UE) y Estados Unidos (EE UU) desde 2013 que, con la excusa de alc

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