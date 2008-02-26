FACUA reclama a Vodafone que corrija las irregularidades por las que factura a usuarios de Ayamonte como si estuviesen en Portugal
Una usuaria del municipio onubense ha recibido una factura de cerca de 47.000 euros.
FACUA.org
Huelva-26/02/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ha reclamado a Vodafone que corrija las irregularidades por las que en determinadas ocasiones factura a usuarios que viven o pasan por la localidad onubense de Ayamonte como si usaran sus servicios desde Portugal.
Varios usuarios de este municipio lim&i