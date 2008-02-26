Nuestras acciones

FACUA reclama a Vodafone que corrija las irregularidades por las que factura a usuarios de Ayamonte como si estuviesen en Portugal

Una usuaria del municipio onubense ha recibido una factura de cerca de 47.000 euros.

FACUA.org
Huelva-26/02/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción ha reclamado a Vodafone que corrija las irregularidades por las que en determinadas ocasiones factura a usuarios que viven o pasan por la localidad onubense de Ayamonte como si usaran sus servicios desde Portugal.

Varios usuarios de este municipio lim&i

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos