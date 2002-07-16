FACUA recomienda a los alumnos de Opening que reclamen todo su dinero si dejan de recibir sus clases
La Federación advierte a los afectados de la huelga convocada por los trabajadores en toda España para el próximo día 23 de julio.
FACUA.org
España-16/07/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) recomienda a los alumnos de las academias Opening English School, presentes en cuarenta provincias españolas, incluidas todas las andaluzas, que reclamen la devolución de todo su dinero si de