FACUA Sevilla denuncia la poca iluminación y el riesgo de atropello para los usuarios de autobús en el polígono industrial Los Girasoles
La asociación advierte de que existe un riesgo continuo e innecesario para los peatones, que deben hacerse ver a los numerosos coches que transitan por la vía mediante linternas ante el peligro de no ser vistos al cruzar.
FACUA.org
Sevilla-13/11/2026
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FACUA Sevilla se ha dirigido por escrito al Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla, así como a los Ayuntamientos de Camas y Valencina de la Concepción, para denunciar la falta de iluminación y el riesgo de atropello para los peatones que existe en el