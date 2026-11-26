FACUA Euskadi denuncia numerosos problemas del autobús de Lurraldebus entre el aeropuerto de Loiu y Donostia
La asociación reclama a la Diputación Foral de Gipuzkoa que adopte medidas para evitar que los usuarios se queden en tierra pese a que haya asientos libres y mejorar las condiciones de compra de billetes.
FACUA.org
Euskadi-26/11/2026
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FACUA Euskadi ha denunciado ante la Dirección General de Movilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa las deficiencias que presenta el servicio de autobús de Lurraldebus que conecta el aeropuerto de Loiu con Donostia y que, según las quejas recibidas, están provocando