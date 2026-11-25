FACUA Galicia denuncia que dos puntos de recarga de vehículos eléctricos en Castro Caldelas llevan sin funcionamiento más de un año
La asociación critica que la propietaria de las instalaciones, Endesa, no ha dado respuesta a las constantes reclamaciones de la organización para pedir su reparación.
FACUA.org
Galicia-25/11/2026
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FACUA Galicia se ha dirigido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para denunciar la existencia de dos puntos de recarga de vehículos eléctricos situados en el municipio de Castro Caldelas, en Ourense, que llevan más de un año sin estar opera