FACUA Sevilla entrega sus premios a empresas e instituciones por sus actuaciones frente a los derechos de los consumidores
El acto contará con la presencia de más de cuarenta representantes de empresas e instituciones públicas.
FACUA.org
Sevilla-14/03/2002
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Mañana viernes 15 de marzo, la Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla-FACUA, entregará sus premios anuales a las empresas e instituciones que se han caracterizado por su talante, positivo o negativo, en relación a la protección de los derechos de los c