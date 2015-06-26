FACUA Sevilla pide a Espadas participar en los consejos de administración de las empresas municipales
El presidente de la asociación, Manuel Baus, reclama al alcalde que acabe con la falta de transparencia y acepte la fiscalización de la organización más representativa de los usuarios en los consejos de Tussam, Emasesa, Lipasam, Emvisesa y Mercasevilla.
FACUA.org
Sevilla-26/06/2015
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El presidente de FACUA Sevilla, Manuel Baus, ha pedido al alcalde de la capital, el socialista Juan Espadas, participación con voz y voto en representación de los consumidores en los consejos de administración de las empresas municipales.</