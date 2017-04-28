Nuestras accionesLa Feria de Abril de 2017, además, será la más larga de la historia

FACUA Sevilla pide a Junta y Ayuntamiento medios para garantizar el normal desarrollo de la Feria

Desconvocada la huelga del metro, los Bomberos mantienen convocado su paro y los trabajadores del 061 y la inspección de consumo denuncian falta de medios para atender las necesidades de la ciudad en la Feria.

FACUA.org
Sevilla-28/04/2017
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FACUA Sevilla celebra el acuerdo alcanzado la pasada madrugada entre la empresa y los representantes de los trabajadores del Metro de Sevilla que ha permitido desconvocar la huelga prevista para los días de la Feria de Abril. Sin embargo, la asociación sigue preocupada por otros fre

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