FACUA Sevilla pide a Junta y Ayuntamiento medios para garantizar el normal desarrollo de la Feria
Desconvocada la huelga del metro, los Bomberos mantienen convocado su paro y los trabajadores del 061 y la inspección de consumo denuncian falta de medios para atender las necesidades de la ciudad en la Feria.
FACUA.org
Sevilla-28/04/2017
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Caballistas durante la Feria de Abril de Sevilla. | Imagen: flickr.com/vallausa (CC BY 2.0)
FACUA Sevilla celebra el acuerdo alcanzado la pasada madrugada entre la empresa y los representantes de los trabajadores del Metro de Sevilla que ha permitido desconvocar la huelga prevista para los días de la Feria de Abril. Sin embargo, la asociación sigue preocupada por otros fre