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FACUA Sevilla presenta sus reivindicaciones a Espadas en materia de consumo y participación ciudadana

La asociación reclama la reactivación de las políticas de protección de los consumidores del Consistorio, que llevan años abandonadas, entre otras cuestiones.

FACUA.org
Sevilla-06/07/2015
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El presidente de FACUA Sevilla, Manolo Baus, y la vicepresidenta, Rocío Algeciras, han presentado este lunes las reivindicaciones de la asociación en materia de consumo y participación ciudadana al nuevo alcalde de la ciudad, Juan Espadas, en la primera r

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