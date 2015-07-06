FACUA Sevilla presenta sus reivindicaciones a Espadas en materia de consumo y participación ciudadana
La asociación reclama la reactivación de las políticas de protección de los consumidores del Consistorio, que llevan años abandonadas, entre otras cuestiones.
FACUA.org
Sevilla-06/07/2015
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Rocío Algeciras, vicepresidenta, Manuel Baus, presidente de FACUA Sevilla, y Juan Espadas, alcalde de la ciudad, en un momento de la reunión.
El presidente de FACUA Sevilla, Manolo Baus, y la vicepresidenta, Rocío Algeciras, han presentado este lunes las reivindicaciones de la asociación en materia de consumo y participación ciudadana al nuevo alcalde de la ciudad, Juan Espadas, en la primera r