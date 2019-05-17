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FACUA Sevilla traslada sus reivindicaciones a la delegada territorial de Salud y Familias de la Junta

La asociación señala la necesidad de apostar de forma clara por políticas de consumo que vayan en defensa de los consumidores de la provincia.

FACUA.org
Sevilla-17/05/2019
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FACUA Sevilla se ha reunido este viernes 15 de mayo con la delegada territorial de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Regina Serrano, para trasladarle las reivindicaciones de la asociación en matería de políticas de cons

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