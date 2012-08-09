FACUA solicita al presidente de la Comisión Europea que intervenga ante su amenaza de ilegalización
Se dirige también a los comisarios de Derechos Fundamentales y Ciudadanía, Consumo, Competencia y Mercado Interior.
FACUA.org
Europa-09/08/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA ha trasladado su amenaza de ilegalización por expresar sus críticas contra los recortes en sanidad, educación y justicia de la que está siendo objeto por parte del Gobierno español al presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel