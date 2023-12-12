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Noticias
FACUA, amenazada de ilegalización
Institucional
IU lleva al Parlamento Europeo las amenazas del Gobierno a FACUA y pide explicaciones a la CE
Institucional
La Facultad de Comunicación y la Asociación de la Prensa de Sevilla, con FACUA en defensa de la libertad de expresión
Institucional
Acto público en la Facultad de Comunicación de Sevilla 'Por la libertad de expresión, contra la ilegalización de FACUA'
Institucional
Más de 20 asociaciones de consumidores de Europa y América Latina, con FACUA ante la amenaza del Gobierno
Institucional
El CCU no pedirá a Mato respeto al derecho de las asociaciones de consumidores a hablar de enseñanza y sanidad pública
Institucional
El Consejo de Consumidores y Usuarios debate este miércoles la amenaza del Gobierno de ilegalizar FACUA
Institucional
La declaración de la Cumbre Social denuncia la amenaza de ilegalización de FACUA
Institucional
Los secretarios generales de CCOO y UGT en Andalucía se asocian a FACUA en una rueda de prensa contra su amenaza de ilegalización
Institucional
Los secretarios generales de CCOO y UGT en Andalucía celebran este viernes una rueda de prensa con FACUA para denunciar su amenaza de ilegalización
Institucional
Ana Mato dice que lo que hace el Gobierno amenazando con ilegalizar FACUA es "cumplir con su responsabilidad"
Institucional
Julia Otero entrevista a Rubén Sánchez sobre el chantaje del Gobierno a FACUA
Institucional
Cayo Lara denuncia que el Gobierno quiere "asfixiar a las organizaciones que defienden a los ciudadanos" y critica la amenaza a FACUA
Institucional
El presidente de FACUA, Paco Sánchez Legrán, se reúne con el coordinador federal de IU, Cayo Lara
Institucional
El presidente de FACUA, Paco Sánchez Legrán, se reúne con la secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez
Institucional
Los secretarios generales de CCOO y UGT firman el manifiesto en apoyo a FACUA tras reunirse con su presidente
Institucional
El presidente de FACUA se reúne con Trinidad Jiménez, Pilar Grande y María Irigoyen
Institucional
El presidente de FACUA se reúne con los secretarios generales de CCOO y UGT
Institucional
"Nadie ha amenazado a nadie", dice el PP en el Congreso sobre el chantaje a FACUA
Institucional
Ana Mato no dará explicaciones en el Congreso sobre la amenaza de ilegalización de FACUA
Institucional
El PP, incapaz de argumentar por qué es ilegal que FACUA critique los recortes y la subida del IVA
Institucional
Becerril se niega a actuar ante la amenaza de ilegalización de FACUA y le "sugiere" que "revise" sus campañas contra los recortes
Institucional
Más de 60 artistas y periodistas promueven el manifiesto 'Contra la ilegalización de FACUA, por la libertad de expresión'
Institucional
Periodistas y artistas presentan este miércoles un manifiesto contra la ilegalización de FACUA, en defensa de la libertad de expresión
Institucional
Attac muestra su apoyo a FACUA ante el requerimiento del Ministerio de Sanidad
Institucional
El Sindicato de Estudiantes critica la "represión" del Gobierno del PP a FACUA
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