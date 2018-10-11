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FACUA valora positivamente el paquete de medidas acordadas por Sánchez e Iglesias

Pueden contribuir a un giro social que recupere y mejore derechos de la ciudadanía, aunque todo dependerá de la forma en que se concreten y desarrollen.

FACUA.org
España-11/10/2018
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FACUA-Consumidores en Acción valora positivamente el paquete de medidas acordadas entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias. La asociación considera necesario un giro social en las po

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