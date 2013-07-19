Nuestras accionesCon la condición de la infertilidad como criterio único

FACUA ve homófobo y machista el veto a lesbianas y solteras en la reproducción asistida pública

La asociación exige la retirada de la propuesta del Gobierno para excluir de este tratamiento a estos colectivos sin ninguna razón médica antes del próximo Consejo Interterritorial de Sanidad.

FACUA.org
España-19/07/2013
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FACUA-Consumidores en Acción tacha de homófoba y machista la exclusión de lesbianas y mujeres solteras del acceso a la reproducción asistida en la sanidad pública que pretende imponer el Gobierno con la premisa del criterio único de la infertilidad.<

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