FACUA ve homófobo y machista el veto a lesbianas y solteras en la reproducción asistida pública
La asociación exige la retirada de la propuesta del Gobierno para excluir de este tratamiento a estos colectivos sin ninguna razón médica antes del próximo Consejo Interterritorial de Sanidad.
FACUA.org
España-19/07/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Ministerio de Sanidad pretende imponer a las comunidades autónomas que sólo puedan acogerse a la reproducción asistida pública parejas integradas por un hombre y una mujer. | Foto: Bruno C. Vellutini (CC BY-SA 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción tacha de homófoba y machista la exclusión de lesbianas y mujeres solteras del acceso a la reproducción asistida en la sanidad pública que pretende imponer el Gobierno con la premisa del criterio único de la infertilidad.<