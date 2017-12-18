FACUA y su Fundación editan Timocracia, de Rubén Sánchez: un viaje alrededor del oscuro mundo del fraude
La versión electrónica puede descargarse gratis en Timocracia.com. Es una guía de supervivencia contra los abusos que relata 300 trampas con las que empresas y gobiernos nos toman el pelo a los consumidores.
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España-18/12/2017
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Este lunes 18 de diciembre es el lanzamiento del libro Timocracia, del periodista Rubén Sánchez. Editado por FACUA-Consumidores en Acción y su Fundaci&oacut