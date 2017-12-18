Nuestras accionesLanzamiento este lunes 18 de diciembre

FACUA y su Fundación editan Timocracia, de Rubén Sánchez: un viaje alrededor del oscuro mundo del fraude

La versión electrónica puede descargarse gratis en Timocracia.com. Es una guía de supervivencia contra los abusos que relata 300 trampas con las que empresas y gobiernos nos toman el pelo a los consumidores.

FACUA.org
España-18/12/2017
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Este lunes 18 de diciembre es el lanzamiento del libro Timocracia, del periodista Rubén Sánchez. Editado por FACUA-Consumidores en Acción y su Fundaci&oacut

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