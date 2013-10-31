FACUA y su portavoz llevarán a los tribunales a Ausbanc y Manos Limpias
Ambas organizaciones están uniendo sus esfuerzos en una obcecada campaña plagada de insultos e imputaciones delictivas inventadas contra FACUA y Rubén Sánchez.
FACUA.org
España-31/10/2013
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El abogado y empresario fundador de Ausbanc, Luis Pineda, y el creador del autodenominado sindicato Manos Limpias, Miguel Bernad.
FACUA-Consumidores en Acción y su portavoz, Rubén Sánchez, llevarán a los tribunales a Ausbanc y Manos Limpia