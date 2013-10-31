Nuestras accionesVirulenta y delirante campaña de los históricos dirigentes de ultraderecha Luis Pineda y Miguel Bernad

FACUA y su portavoz llevarán a los tribunales a Ausbanc y Manos Limpias

Ambas organizaciones están uniendo sus esfuerzos en una obcecada campaña plagada de insultos e imputaciones delictivas inventadas contra FACUA y Rubén Sánchez.

FACUA.org
España-31/10/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción y su portavoz, Rubén Sánchez, llevarán a los tribunales a Ausbanc y Manos Limpia

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos