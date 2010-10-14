FACUA ya es conocida por la mitad de los valencianos
Siete de cada diez ciudadanos conoce la existencia de las asociaciones de consumidores y de ellos, la gran mayoría tiene una valoración positiva de su labor.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-14/10/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El 69% de los valencianos conoce la existencia de las asociaciones de consumidores, siendo OCU y FACUA las más conocidas con diferencia.
Esta es una de las conclusiones de una encuesta realizada por la Fundacion FACUA para la cooperación internacional y el consumo sostenible