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FACUA ya es conocida por la mitad de los valencianos

Siete de cada diez ciudadanos conoce la existencia de las asociaciones de consumidores y de ellos, la gran mayoría tiene una valoración positiva de su labor.

FACUA.org
Comunitat Valenciana-14/10/2010
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El 69% de los valencianos conoce la existencia de las asociaciones de consumidores, siendo OCU y FACUA las más conocidas con diferencia.

Esta es una de las conclusiones de una encuesta realizada por la Fundacion FACUA para la cooperación internacional y el consumo sostenible

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