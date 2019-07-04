Foro de debate sobre 'La lucha por la salud alimentaria y la interferencia de las corporaciones'
34 miembros de instituciones y organizaciones de 11 países latinoamericanos han participado en el II Foro Virtual celebrado por la Fundación FACUA y la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable, de Chile.
FACUA.org
Internacional-04/07/2019
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La Fundación FACUA, de España, y la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable, de Chile, con el apoyo de la Organización Latinoamericana de Consumidores (Oclac) han celebrado su II Foro Virtual bajo el título La lucha por la salud alimentar