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Imputan al director y a la responsable de admisión de un colegio por no aceptar al hijo de una pareja gay

"Animar a los alumnos a cooperar con los otros, ser sensibles a las necesidades de los demás y respetar otras culturas, religiones y modos de vida" fueron los principios rectores del colegio por los que los padres se animaron a escolarizarlo.

FACUA.org
España-30/01/2014
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El director de un colegio privado de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) ha sido imputado por un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas garantizadas por la Constitución por no aceptar la escolarización en el centro del hijo de una pareja gay, seg&uac

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