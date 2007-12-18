Industria y Cultura desvelan las cifras que proponen para el canon digital
Comenzarían a incluirlo las memorias USB, las unidades autónomas de almacenamiento, los reproductores de MP3 y MP4 y tanto los PDA como los móviles si incorporan MP3.
FACUA.org
España-18/12/2007
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El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Ministerio de Cultura han remitido hoy a las Entidades de Gestión y a las Asociaciones de Fabricantes de Equipos y Soportes la propuesta oficial de orden ministerial conjunta por la que se establece la relación de equipos, aparatos