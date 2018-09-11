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IVA y cines: FACUA desmonta el estudio de FECE y lamenta que manipule datos para inflar las bajadas

Tras revisar la cocina de la encuesta, se comprueba que en realidad sólo el 53% de cines consultados por la patronal del sector dice que ha repercutido a sus precios la bajada del IVA.

FACUA.org
España-11/09/2018
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FACUA-Consumidores en Acción critica la manipulación en la que ha incurrido la Federación de Cines de España (FECE) para hacer creer que nueve de cada diez cines («el 87%») han bajado los precios de sus entradas tras la entrada en vigor del IVA al 10% el pasad

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