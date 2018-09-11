IVA y cines: FACUA desmonta el estudio de FECE y lamenta que manipule datos para inflar las bajadas
Tras revisar la cocina de la encuesta, se comprueba que en realidad sólo el 53% de cines consultados por la patronal del sector dice que ha repercutido a sus precios la bajada del IVA.
FACUA.org
España-11/09/2018
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