Jueza anula a una socia de FACUA Jaén 11.700 euros de deuda por un tratamiento inacabado en Dental Line
TTI Finance compró la deuda a la financiera y llevó a la usuaria a los tribunales. La sentencia desestima las pretensiones de la demandante y la condena a pagarle las costas del procedimiento judicial.
FACUA.org
Jaén-11/02/2019
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Imagen: Europa Press
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Linares (Jaén) ha anulado el contrato que mantenía una socia de FACUA Jaén para financiar la colocación de dos prótesis dentales en Dental Line, un tratamiento que nunca llegaron a terminarl