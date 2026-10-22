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La Audiencia de Sevilla confirma la condena al agente inmobiliario que amenazó a Rubén Sánchez tras destapar sus fraudes a inquilinos

Francisco Javier Ortiz Riquelme ha cambiado al menos cinco veces el nombre de la inmobiliaria con la que anuncia viviendas para seguir cobrando honorarios irregulares.

FACUA.org
España-22/10/2026
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La Sección 4ª de Audiencia Provincial de Sevilla ha desestimado el recurso de apelación presentado por Francisco Javier Ortiz Riquelme tras su

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