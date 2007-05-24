La Audiencia Nacional deniega el archivo de las imputaciones contra la secretaria del ex presidente de Fórum
Era la encargada de formalizar las transacciones monetarias entre Spring Este, firma propiedad de Briones, que compraba los sellos a Premium al 150% de su valor para después vendérselos a Fórum por el 190%.
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España-24/05/2007
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El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha desestimado la petición de archivo de imputaciones presentada por la defensa de la secretaria del ex presidente de Fórum Filatélico, Belén Gómez Carballo.
El titular del Juzgado de