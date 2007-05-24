Más noticiasCaso Fórum Filatélico

La Audiencia Nacional deniega el archivo de las imputaciones contra la secretaria del ex presidente de Fórum

Era la encargada de formalizar las transacciones monetarias entre Spring Este, firma propiedad de Briones, que compraba los sellos a Premium al 150% de su valor para después vendérselos a Fórum por el 190%.

FACUA.org
España-24/05/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha desestimado la petición de archivo de imputaciones presentada por la defensa de la secretaria del ex presidente de Fórum Filatélico, Belén Gómez Carballo.

El titular del Juzgado de

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos