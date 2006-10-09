La Audiencia Provincial de Málaga condena a una tienda a devolver el importe del canon de un CD virgen
El auto, contra el que no cabe recurso, se fundamenta en que no todo CD virgen debe llevar aparejado un canon ya que su fin puede ser distinto a la copia de obras protegidas por derechos de autor.
FACUA.org
España-09/10/2006
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La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a una tienda a devolver el importe correspondiente al canon de un CD virgen ya que «el soporte se ha usado para otro concreto fin distinto de la reproducción de obras de autores, que es la causa de la tributación».