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La CNMC confirma a FACUA que las eléctricas cobran tarifas no autorizadas por el alquiler de contadores

La compañías facturan un 50% por encima de lo establecido en la normativa del sector para los equipos de medida que aún no están adaptados a la telegestión.

FACUA.org
España-14/09/2015
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado respuesta a la denuncia presentada por FACUA-Consumidores en Acción contra las grandes distribuidoras eléctricas el pasado noviembre por la aplicación de tarifas il

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