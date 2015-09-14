La CNMC confirma a FACUA que las eléctricas cobran tarifas no autorizadas por el alquiler de contadores
La compañías facturan un 50% por encima de lo establecido en la normativa del sector para los equipos de medida que aún no están adaptados a la telegestión.
FACUA.org
España-14/09/2015
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FACUA reclama la devolución de las decenas de millones de euros que las eléctricas cobran irregularmente al año por el alquiler de los nuevos contadores. | Imagen: Gas Natural Fenosa.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado respuesta a la denuncia presentada por FACUA-Consumidores en Acción contra las grandes distribuidoras eléctricas el pasado noviembre por la aplicación de tarifas il