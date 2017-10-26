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La CNMC inicia un expediente sancionador contra la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)

Investiga posibles prácticas anticompetitivas en los mercados de gestión de derechos de propiedad intelectual. Se estarían fijando tarifas discriminatorias que afectarían, entre otros, a hoteles y restaurantes.

FACUA.org
España-26/10/2017
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente sancionador contra la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) por posibles prácticas restrictivas de la competencia en

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